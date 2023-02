L’OM frappe fort sur le mercato, le nouveau patron est connu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, l’OM s’est illustré sur le mercato en bouclant l’arrivée d’Alexis Sanchez, libre après son départ de l’Inter. Alors que des questions se posaient sur la forme de l’attaquant chilien, ce dernier a rapidement mis tout le monde d’accord par ses qualités et son attitude. Ce qui n’étonne pas David Ospina, son ancien coéquipier.

L’Olympique de Marseille a visé juste avec Alexis Sanchez. Alors que certains observateurs craignaient que l’attaquant chilien, libre de tout contrat, ne soit plus en forme à son arrivée dans la cité phocéenne, le numéro 70 de l’OM s’est rapidement montré indispensable à son nouveau club. Alexis Sanchez apporte toute sa qualité et son expérience à l’OM, lui permettant de faire l’unanimité.

« Un gars en or, avec un grand cœur », salue Tudor

« Aujourd'hui, il mérite une note de 10/10. Sanchez a fait un match de champion, ce qu'il est , s’enflammait Igor Tudor après le match nul contre l’AS Monaco. Je suis heureux parce que c'est un gars en or, avec un grand cœur. C'est quelqu'un qui se sent toujours responsable. Il veut toujours être décisif, il veut toujours aider l'équipe. C'est quelqu'un qui me plaît en tant que personne. Et, en tant que joueur, nous connaissons sa carrière. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. »



« C’était un leader »