La place se libère pour Zinedine Zidane

Son rêve d’entraîner l’équipe de France ayant volé en éclat avec la prolongation de Didier Deschamps, Zinedine Zidane doit désormais regarder ailleurs pour reprendre du service. Evoqué au PSG ou encore à la Juventus, Zizou a également été annoncé de retour au Real Madrid. Et voilà que le banc de touche pourrait bien se libérer pour l’ex-entraîneur de la Casa Blanca. Explications.

Après avoir quitté le Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane espère désormais revenir sur le devant de la scène. Cela ne sera pas possible avec l’équipe de France comme il l’aurait rêvé. Mais où rebondira Zizou ? L’intérêt du PSG fait à nouveau parler, tout comme celui de la Juventus. Et selon certaines rumeurs en provenance d’Espagne, il est également question d’un possible retour sur le banc du Real Madrid.

Affaire Le Graët : Zidane attaqué, l’Algérie s’en mêle https://t.co/9fumQkBFqc pic.twitter.com/4eTFleG9A6 — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Ancelotti en danger au Real Madrid

Aujourd’hui, Carlo Ancelotti qui est à la tête du Real Madrid. Le fait est que l’Italien pourrait ne pas s’éterniser chez les Merengue. En effet, selon les informations de Relevo , l’entraîneur merengue jouerait gros à l’occasion du Mondial des Clubs. Si Ancelotti venait à revenir bredouille du Maroc, où se déroule la compétition, il serait plus en danger que jamais.

Une défaite face au FC Barcelone fatale

Tout va donc très vite au Real Madrid pour Carlo Ancelotti. Adulé la saison passée après la victoire en Ligue des Champions, l’Italien ne jouit aujourd’hui plus de la même situation. La défaite contre le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne y jouerait notamment pour beaucoup. A voir si Ancelotti arrivera à inverser la tendance.