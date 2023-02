L’OM l’achète, un clash inattendu éclate

Thibault Morlain

Révélation de la dernière Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a quitté cet hiver Angers pour rejoindre l’OM. Un transfert à 10M€ pour le milieu de terrain qui ne manquait pas de solutions sur le mercato. L’Ajax Amsterdam était également sur le coup pour Ounahi et voilà qu’un clash a éclaté à propos du néo-Marseille.

Azzedine Ounahi a donc posé ses valises à l’OM cet hiver. Mais l’Ajax Amsterdam aurait pu être une option pour le Marocain. En effet, Wesley Sneijder assurait dernièrement : « On m'a dit qu'il voulait aller à l'Ajax et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il était vraiment très enthousiaste. Ce qu'il aurait dû coûter ? A l'époque, je crois que c’est 15 millions d’euros. J'ai toujours parlé à Edwin van der Sar. Ce garçon voulait vraiment aller à l’Ajax ».

« Ces déclarations sont un peu étranges »

Et voilà que ces dernières heures, Edwin van der Sar a été invité à réagir sur Ziggo Sport à ces déclarations de Sneijder sur Azzedine Ounahi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le directeur exécutif de l’Ajax Amsterdam n’a pas forcément apprécié : « Ces déclarations sont un peu étranges. Dans cette conversation, Wesley a essayé de pousser trois autres joueurs. Pourquoi avoir besoin de ce genre de conversation à une table comme celle-là ? ».

« Laissez cela à la direction technique »