Mercato : Un transfert légendaire est déjà promis à l'OM

Révélation de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi n'a pas manqué de propositions cet hiver, mais il a finalement rejoint l'OM qui a lâché 10M€ pour le recruter en provenance d'Angers. Une très belle affaire pour le club phocéen qui tient un joueur très prometteur. Wesley Sneijder lui promet d'ailleurs un grand avenir qui pourrait l'amener à un transfert à 70M€.

Cet hiver, l'OM a frappé très fort sur le mercato, notamment en s'attachant les services d'Azzedine Ounahi qui a débarqué en provenance d'Angers pour environ 10M€ après avoir réalisé une grande Coupe du monde. C'est donc une très affaire pour l'OM comme le souligne Wesley Sneijder qui avait proposé le Marocain à l'Ajax Amsterdam.

Sneijder avait conseillé Ounahi à l'Ajax

« On m'a dit qu'il voulait aller à l'Ajax et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il était vraiment très enthousiaste. Ce qu'il aurait dû coûter ? A l'époque, je crois que c’était 15 millions d’euros. J'ai toujours parlé à Edwin van der Sar. Ce garçon voulait vraiment aller à l'Ajax », confie-t-il dans l’émission Veronica Offside .

«Il vaudra 70M€ dans deux ans»