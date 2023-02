«C’est quoi cet animal ?», il hallucine déjà avec la nouvelle star de l'OM

Arthur Montagne

Cet hiver, l'OM n'a pas hésité à lâcher 32M€ pour recruter Vitinha, devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club. Par conséquent, après son transfert historique, l'attaquant portugais est très attendu à Marseille qui est impatient de le voir à l'œuvre au stade Vélodrome à côté d'Alexis Sanchez.

En quête d'un avant-centre, l'OM aura cherché le profil idéal jusque dans les derniers instants du mercato. Et Pablo Longoria a décidé de se tourner vers Vitinha après l'échec connu avec Terem Moffi. Pour boucler ce transfert, l'OM a lâché 32M€, un record pour le club phocéen. Et le journaliste Mourad Aerts a hâte de le voir sur le terrain.

«La recrue qui m’excite le plus depuis très longtemps»

« C’est peut être la recrue qui m’excite le plus depuis très longtemps et sur ce que j’ai vu sur les vidéos, j’en ai eu très peu. Mais sur ce que tu vois, tu dis c’est quoi cet animal ? Mais t’as trop envie de le voir. Moi j’adore le pressing. Vraiment, c’est un truc que je ne sais pas c’est peut être pas normal, mais pour moi c’est vraiment un beau pressing. Un mec qui s’arrache pour récupérer le ballon proprement. C’est presque aussi beau qu’un extérieur du pied », assure-t-il pour Football Club de Marseille avant d'en rajouter une couche..

«Cela semble être exactement ce qu’il faut à l’OM »