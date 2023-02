La nouvelle star de l'OM a failli tout plaquer, la raison est incroyable

Arthur Montagne

Nouvelle star à l'OM, Vitinha, qui est devenu la recrue la plus chère du club phocéen en s'engageant pour 32M€, bonus compris, aurait pourtant pu connaître un destin plus tragique. En effet, issu d'une famille qui ne roulait pas sur l'or, l'attaquant portugais aurait pu tout plaquer dès son plus jeune âge.

Cet hiver, l'OM a frappé très fort en recrutant Vitinha pour 32M€, bonus compris, ce qui en fait le transfert le plus cher de l'histoire du club. Et pourtant, l'attaquant portugais aurait pu passer à côté de sa carrière. En effet, alors qu'il n'a que 12 ans, il rejoint son premier club, Aguias Alvite à environ 20km de chez lui. Seul problème ses parents n'avaient pas le permis de conduire et ne roulaient pas sur l'or. L'hypothèse que Vitinha mettent fin à son rêve a donc été envisagée.

Vente OM : Cette annonce qui va calmer tout le monde https://t.co/KJbSrRCEL3 pic.twitter.com/FbS5HOt89E — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Sans permis, ses parents ne pouvaient pas l'accompagner à l'entraînement

Mais Joao Oliveira, le capitaine du petit club portugais, se rappelle dans les colonnes de La Provence que « c’est le président qui allait le chercher chez lui et le ramenait après chaque entraînement. Sa famille n’avait pas la possibilité de le faire, ils n’étaient pas très riches ». Le dirigeant en question se nomme Bernardino Dourado.

«C’est un bon garçon qui a tiré de ses parents»