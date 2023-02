Une révolution imminente à l’ASSE ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête de l’ASSE pour relancer le club après sa relégation, Laurent Batlles est très loin de remplir sa mission, les Verts étant derniers de Ligue 2 avant d’affronter Annecy ce samedi. Une rencontre qui pourrait être fatale à l’entraîneur stéphanois comme vous l’a révélé le10sport.com, alors que ce dernier a déjà échappé à la sortie récemment.

Plus que jamais, l’AS Saint-Étienne est en crise. Alors que l’on pensait le club au plus bas après sa relégation en Ligue 2, les 18 points empochés jusqu’à maintenant par les hommes de Laurent Batlles mettent la formation stéphanoise en grand danger, cette dernière étant lanterne rouge, à quatre points de Nîmes, 16e et premier non relégable. Le National se rapproche donc pour l’ASSE, et Laurent Batlles se retrouve forcément sur un siège éjectable.

Une nouvelle défaite fatale à Batlles ?

Comme vous l’a révélé le10sport.com, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne envisagent sérieusement un changement d’entraîneur pour provoquer un électrochoc au sein de l’effectif. Ainsi, la rencontre face à Annecy ce samedi (15h) s’annonce décisive pour Laurent Batlles, dont l’avenir pourrait dépendre du résultat obtenu sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

L'avenir de Batlles fait débat au sein de l'ASSE