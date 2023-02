Arrivé à l’OM, il peut tout faire !

Arthur Montagne

Au cœur d’un mercato très animé, l’OM s’est attaché les services d’Azzedine Ounahi, révélation de la dernière Coupe du monde au Qatar. Et avec le milieu de terrain marocain, Igor Tudor semble disposer d’un joueur très polyvalent qui peut lui permettre d’envisager différents schémas tactiques.

C'est l'une des bonnes surprises du mercato de l'OM. Révélation de la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc, Azzedine Ounahi a rejoint le club phocéen pour environ 10M€ en provenance d'Angers. Un très joli coup comme le souligne le journaliste marocain Saïd Amdaa.

Ounahi, l'homme à tout faire de Tudor ?

« On a l'impression qu'il est frêle, mais il a beaucoup de force et d'impact physique. Sa légèreté lui permet de multiplier les efforts et de pouvoir jouer dans une position axiale de harceleur ou d'enchaîner les courses sur un côté », assure-t-il dans un premier temps au Phocéen , avant de poursuivre.

«Il offre des solutions à Tudor sur tous les postes du milieu»