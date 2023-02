Les chiffres ne mentent pas, l'OM a recruté du lourd

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Pablo Longoria nous a habitué à ses sessions de mercato très animées. Celle de l’été 2022 n’a pas fait exception, puisqu’une grande partie de l’équipe a été modifiée avec l’arrivée de joueurs qui n’ont pas tardé à s’affirmer comme des titulaires indiscutables. C’est le cas de Jonathan Clauss, qui impressionne même loin de l’Olympique de Marseille.

Après une éclosion tardive avec le RC Lens, Jonathan Clauss a définitivement franchi un palier en rejoignant l’OM l’été dernier. Devenu tout naturellement le piston droit titulaire d’Igor Tudor il enchaîne depuis les belles prestations et face au FC Nantes il s’est montré une nouvelle fois décisif, avec une passe décisive pour la nouvelle recrue Azzedine Ounahi.

On ne fait pas mieux dans les cinq grands championnats européens

Justement, cette passe décisive permet à Clauss de monter à un total de 9 en 23 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM. Si on y ajoute le but marqué contre le SCO d’Angers en septembre dernier, il caracole en tête des défenseurs les plus décisifs des cinq grands championnats européens.

L’OM a résisté aux attaques de l’Atlético de Madrid

Ce n’est pas un hasard donc de voir son nom dans les rubriques mercato. Cet hiver, Diego Simeone aurait par exemple beaucoup aimé l’arracher à l’OM récemment. L’Atlético de Madrid aurait ainsi formulé une offre de prêt avec une option d’achat fixée à 12M€, que Pablo Longoria aurait rapidement refusé.