«Il va apporter des buts», l’OM ne s’est pas trompé sur le mercato

Thomas Bourseau

Igor Tudor était enchanté au micro de Prime Video après la victoire des siens face à Nantes mercredi soir (2-0). Ce succès, l’OM le doit notamment à une recrue hivernale : Azzedine Ounahi qui a inscrit un but de grande classe juste après son entrée en jeu. Et le milieu de terrain pourrait servir de rampe de lancement à une autre recrue de l’OM.

Le 29 janvier dernier, à deux petits jours de la clôture du mercato hivernal, Pablo Longoria parvenait à mettre la main sur le milieu de terrain qu’il recherchait tant à l’OM. D’ailleurs, le président de l’Olympique de Marseille avait essuyé un revers important avec Ivan Ilic qui avait finalement fait le choix de prendre le chemin du Torino.

«On sait qu’il a ce talent»

Mais c’est de l’histoire ancienne. L’international marocain a débarqué en provenance du SCO d’Angers. Et il aura fallu quelques minutes après son entrée face au FC Nantes mercredi soir (2-0) pour se distinguer devant les buts. Servi par Jonathan Clauss d’un délicieux extérieur du pied dans la profondeur, le milieu de terrain a mystifié son adversaire d’un double crochet avant d’ajuster à bout portant Alban Lafont. Un but plein de classe qui a fait mouche chez Igor Tudor. « Ça m’a plu, on sait qu’il a ce talent, il n’est pas en grande forme physiquement, il doit s’adapter à la manière dont on joue, mais le talent est là, on le savait qu’il était là ».

