Après avoir bouclé un transfert avec l’OM, il jubile

Écarté des terrains pendant un moment en raison d’une blessure au genou, Amine Harit a mis sa casquette d’agent cet hiver pour aider l’OM à recruter son compatriote marocain Azzedine Ounahi. Buteur dès sa première au terme d’une action de grande classe, Ounahi a rendu fou Harit sur Twitter.

Amine Harit est éloigné des terrains depuis sa terrible blessure contractée au genou après un contact avec Axel Disasi le 13 novembre dernier lors d’ASM-OM (2-3). Une déconvenue musculaire qui a privé l’international marocain de Coupe du monde et surtout de combiner avec son compatriote Azzedine Ounahi sur les pelouses qataries. Pour autant, Harit a bien suivi le parcours héroïque des Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finale en portant une attention toute particulière à Ounahi.

Amine Harit perd ses mots après le but de classe d’Ounahi

Courtisé par le FC Barcelone et surtout le Napoli, c’est finalement à l’OM que l’ancien milieu de terrain d’Angers s’est engagé lors du mercato hivernal contre la somme de 10M€. Et comme il l’a fait savoir sur son compte Twitter au moment de l’officialisation du transfert, Amine Harit a joué un rôle d’intermédiaire dans cette opération. « On dit quoi l’OM ? ». Voici le message du milieu offensif de l’OM accompagné d’emojis et d’un drapeau marocain. Ce mercredi, l’OM se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes et s’est imposé sur le score de 2 buts à 0 notamment grâce à un but d’Azzedine Ounahi bien servi par Jonathan Clauss en profondeur et qui a mystifié son vis-à-vis par un double crochet avant d’ajuster Alban Lafont avec un plat du pied dans le petit filet. Un but qui a mis le feu aux réseaux sociaux et qui a bien évidemment fait réagir Amine Harit qui en a perdu ses mots sur Twitter . « ISH ISHHHHHH », encore une fois accompagné du drapeau marocain avant de tweeter un « Wolalalalalalalalal ».

ISH ISHHHHHH 🇲🇦 — Amine Harit (@Amine_000) February 1, 2023

«Je suis très content pour ma première»