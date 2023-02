32M€ pour un flop, l’OM monte au créneau

Thibault Morlain

Il n’a pas encore joué pour l’OM et déjà Vitinha est entré dans l’histoire. En effet, avec un tel montant de transfert, l’attaquant recruté en provenance de Braga est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Est-ce alors un énorme risque ? Compte tenu des précédents investissements, le flop pourrait être énorme, mais à l’OM, on a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

Encore un gros mercato réalisé par l’OM et Pablo Longoria ! Sur la Canebière, ça a énormément bougé et dans le sens des arrivées, de jolis coups ont été effectués avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi ainsi que Vitinha. Ce dernier, débarqué en provenance de Braga, sera d’ailleurs très attendu. En effet, le Portugais va avoir la pression de son transfert et de son indemnité. Pour s’offrir Vitinha, l’OM n’a pas hésité à sortir le chéquier, dépensant 32M€ afin de le débaucher à Braga. Les performances devront donc suivre pour l’attaquant de 22 ans et ainsi éviter un flop.

«C’est un champion», l’OM a réalisé un énorme coup https://t.co/V9mcFsIke6 pic.twitter.com/TuZUoAlY4Y — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Vitinha moins cher que Strootman ?

Du côté de l’OM, on garde d’ailleurs en mémoire, les derniers investissements de cette ampleur et qui ont viré au fiasco. Cela avait été le cas avec Kevin Strootman, acheté pour 25M€ à l’AS Rome et qui avait miné les finances olympiennes avec son salaire. Faut-il alors envisager le pire scénario avec Vitinha ? Pour 20 Minutes , l’OM s’est expliqué à ce propos, lâchant alors : « Il faut penser en coût total, en prenant en compte l’indemnité de transfert ainsi que le salaire du joueur. C’est important de se rendre compte que payer 30 millions sur presque cinq ans pour Vitinha, avec son salaire, c’est moins cher que de payer Strootman 25 millions +3 et un salaire de 4.5 millions net par an ».

Une dépense de 7M€ par an pour l’OM avec Vitinha