Mercato - OM : Il annonce du lourd pour ce transfert historique

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant tout au long du marché des transferts, il aura fallu attendre le dernier jour du mercato pour voir l’OM toucher au but. Les Marseillais se sont attachés les services de Vitinha, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027. Un transfert record, puisque Pablo Longoria a trouvé un accord à hauteur de 32M€ avec le Sporting Braga. Là-bas, le Portugais âgé de 22 ans a pu jouer avec un ancien de l’OM, Rolando, qui pense qu’il peut totalement s’imposer à Marseille.

«Il donne tout et je pense qu’il va réussir à Marseille»

Vitinha reste malgré tout méconnu du grand public. Rolando, ancien défenseur de l’OM, qui a joué avec lui pendant près de deux ans à Braga, s’est exprimé sur son ancien coéquipier. « En tant qu’homme, je peux vous dire que l’OM ne s’est pas trompé. Je veux démarrer par là, je le connais, c'est un gamin, mais je l’ai bien aimé. Je l’ai côtoyé pendant deux ans et c’est un bon mec et un grand monsieur. Le joueur a une très bonne capacité de frappe. Il a beaucoup appris pendant son temps à Braga parce qu’il n’est pas passé par de grands centres de formation. Athlétiquement, il est très fort et c’est un joueur comme aiment les supporters de Marseille, qui mouille le maillot et ne s’arrête jamais, il donne tout et je pense qu’il va réussir à Marseille », a-t-il déclaré dans l’ After Foot sur RMC .

«Il va y arriver, j’en suis sûr»