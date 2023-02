Le PSG est prêt à lui dérouler le tapis rouge, il fait durer le suspense

Thomas Bourseau

Luis Campos en pincerait pour Harry Kane dans le cadre du prochain mercato du PSG. Dans les petits papiers de plusieurs clubs européens, le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham a brouillé les pistes concernant son avenir chez les Spurs se montrant plus qu'évasif.

Depuis sa nomination officielle au poste de conseiller football le 10 juin dernier, Luis Campos semble être déterminé à trouver un attaquant de premier plan pour le PSG. L’objectif ? Permettre à Kylian Mbappé de tourner autour de l’avant-centre en question.

Harry Kane pour satisfaire Kylian Mbappé au PSG ?

Cependant, malgré les dossiers Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca et Marcus Rashford, aucun de ces attaquants n’a déposé ses valises au PSG l’été dernier. Pas de quoi décourager Luis Campos qui suivrait à présent les situations de Dusan Vlahovic ainsi que d’Harry Kane pour ne citer qu’eux. Pour ce qui est de Kane, devenu meilleur buteur de l’histoire de Tottenham dimanche dernier (1-0 face à Manchester City), un départ de l’homme aux 267 buts avec Tottenham pourrait avoir lieu à un an de l’expiration de son contrat en fin de saison.

«Je dois juste en marquer autant que possible et voir ce qui se passe»