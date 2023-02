Pour satisfaire Mbappé, le PSG a déjà une certitude

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos estimerait qu’Harry Kane pourrait être un complément idéal pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Tottenham aurait déjà fermé la porte à un transfert vers un autre club anglais.

Depuis la fin du mercato estival des transferts en 2022, Luis Campos serait en quête d’un plus dans le secteur offensif du PSG. En effet, en septembre dernier, le conseiller football du Paris Saint-Germain avouait être insatisfait du mercato parisien malgré les 6 arrivées. Campos aurait souhaité voir un attaquant de pointe débarquer au PSG et autour duquel Kylian Mbappé aurait pu tourner au lieu d’occuper un rôle de pivot comme il l’a fait cette saison.

Le PSG a un coup à jouer avec Harry Kane

Afin de se rattraper auprès de Kylian Mbappé, Luis Campos scruterait le marché des transferts afin de parvenir à ses fins et penserait notamment à Harry Kane. Le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham avec ses 267 buts se trouve dans les 18 derniers mois de son contrat expirant en juin 2024 chez les Spurs . De quoi donner des idées au PSG, mais aussi à Manchester United.

Manchester United pense à Kane, Tottenham annonce la couleur