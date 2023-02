Messi, Osimhen, Icardi… Toutes les infos mercato du 7 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a récemment fermé ses portes, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Une offre incroyable en préparation pour Messi ?

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi affole le marché ! Selon les révélations de Mundo Deportivo , un club d'Arabie Saoudite aurait déjà prévu de lui formuler une offre de contrat inédite pour l'attirer libre en fin de saison. El Chiringuito confirme d'ailleurs l'information, précisant que Messi pourrait toucher le double du salaire colossal que perçoit Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr s'il accepte ce projet.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG barré par Manchester United pour Osimhen

Annoncé dans le collimateur du PSG pour l'été prochain, Victor Osimhen pourrait bel et bien quitter Naples, mais pour prendre la direction... de la Premier League. La Gazzetta dello Sport annonce ce mardi que Manchester United aurait déjà programmé une offre de 120M€ pour recruter le buteur nigérian, ce qui en ferait donc le plus cher de l’histoire de la Premier League avec Enzo Fernandez, qui vient de rejoindre Chelsea.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Icardi de retour l'été prochain ?