«C’est aberrant», grosse erreur du PSG avec Neymar et Messi ?

Thomas Bourseau

Alors que Neymar a déjà signé une prolongation de contrat au printemps 2021, le PSG a fait part de sa volonté de renouveler le bail de Lionel Messi. De quoi permettre à Daniel Riolo de se poser de sérieuses questions sur la direction du projet sportif du PSG. Explications.

Lionel Messi a, en l’espace de 18 mois, mis la main sur deux trophées avec l’Argentine, chose qu’il n’avait pas faite avec l’équipe première de l’ Albiceleste de toute sa carrière. Ayant su conquérir le territoire sud-américain en juillet 2021 grâce à son sacre en Copa America et au Qatar en décembre denier pour la Coupe du monde, Messi a tout gagné que ce soit en club ou en sélection. L’occasion pour le septuple Ballon d’or de se poser des questions quant au bénéfice de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG comme le journaliste Gerard Romero l’a récemment fait savoir à TUDN .

Luis Campos a avoué vouloir conserver Lionel Messi

Pour autant, le comité de direction du PSG semble être bien déterminé à parvenir à un accord avec le clan Lionel Messi au sujet d’un dossier sur lequel le club travaille depuis l’automne dernier comme le10sport.com vous le confiait le 20 octobre 2022. Et ce n’est pas le conseiller football Luis Campos qui dira le contraire, en attestent ses récents propos à Téléfoot . « En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous ».

«Si j’étais eux et si j’étais un peu habile, je ne ferais rien avant le 1/8ème de finale»

Éditorialiste pour RMC , Daniel Riolo a profité de l’émission de l’After Foot de lundi soir pour démonter la stratégie du PSG concernant le forcing au sujet de la prolongation de contrat de Lionel Messi avant même les deux matchs couperet que sont le Bayern Munich pour le cadre des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. « Si j’étais eux et si j’étais un peu habile, je ne ferais rien avant le 1/8ème de finale pour ne pas le froisser lui par rapport à ce qu’il veut et peut-être qu’il n’a pas réellement exprimé ce qu’il veut. Si je suis éliminé et qu’il ne reste plus que le championnat, je me dis que ce n’est pas une bonne idée de le prolonger et je lui dis : nous n’allons pas te prolonger. Il fait la gueule pour la fin de saison et puis au revoir tout le monde, on se quitte comme on se quitte ».

PSG : Il annonce en direct le choix de Lionel Messi pour son avenir https://t.co/84pA897Xox pic.twitter.com/K1y4nCn2sJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Messi et Neymar ? À un moment t’en auras vendu assez des maillots en Chine, en Asie et aux États-Unis»