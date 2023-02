PSG : Il annonce en direct le choix de Lionel Messi pour son avenir

Thibault Morlain

Le flou persiste encore et toujours concernant l’avenir de Lionel Messi. En effet, l’Argentin est dans sa dernière année de contrat au PSG et la question est de savoir ce qu’il va faire. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Voilà que des réponses ont été données ces dernières heures du côté de l’Espagne où le futur de Messi a été révélé au grand jour.

Si certains ont annoncé un accord pour la prolongation de Lionel Messi au PSG, rien n’est encore officiel. De quoi laisser de la place aux rumeurs d’un possible départ de l’Argentin. Il est notamment question d’un intérêt de l’Arabie Saoudite où on serait prêt à faire des folies pour avoir Messi. Mais voilà que l’avenir de La Pulga s’écrirait bel et bien au PSG…

Après son gros raté, le PSG programme un transfert pour l’été 2023 https://t.co/9odVSmuMXh pic.twitter.com/0mf7XJIeVw — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« Messi veut prolonger au PSG »

En effet, en direct sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a révélé que Lionel Messi allait parapher un nouveau contrat de deux ans avec le PSG. « Il veut prolonger au PSG. Ça pourrait être annoncé dans les prochaines semaines et ça serait pour deux ans », a-t-il expliqué.

« Il veut gagner quelque chose avec le PSG »