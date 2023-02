Grande nouvelle pour Messi, le PSG peut souffler

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore tranché quant à son avenir. Mais à en croire les dernières révélations de la presse catalane, un retour du côté du FC Barcelone n’apparait plus comme une option plausible pour le futur de l’attaquant argentin.

« En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous », lâchait Luis Campos dimanche au micro de Téléfoot au sujet de l’avenir de Lionel Messi, qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain.

Mbappé l’attend au PSG, son transfert est annulé https://t.co/GF1rwo4yze pic.twitter.com/sxoqg5uQLC — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Des négociations interminables

Comme le10sport.com vous l’avait révélé dès le mois d’octobre dernier, le PSG a amorcé des discussions en coulisses pour essayer de prolonger au plus vite l’attaquant argentin. Ce dossier peine toutefois à évoluer, même depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar en décembre dernier. Mais qui pourrait en profiter à la place du PSG ?

Barcelone hors-course pour Messi

Selon les révélations du quotidien catalan Sport lundi, il ne devrait pas s’agir du FC Barcelone. Un retour de Lionel Messi ne serait plus du tout d’actualité pour le club blaugrana, ce qui fait donc déjà un rival en moins pour le PSG sur le marché.