Mercato : «J’ai eu des contacts», l’ASSE a tenté cet entraîneur

Pierrick Levallet

Depuis le départ de Christophe Galtier, en 2017, l'ASSE a connu une longue descente aux enfers. Le club évolue désormais en Ligue 2 et a du mal à sortir de la zone de relégation. Laurent Batlles tente tout ce qu'il peut pour sortir la tête des Verts de l'eau. Mais bien avant lui, l'ASSE aurait pu avoir un autre entraîneur aux commandes.

Dans le dur en Ligue 2 depuis sa relégation, l’ASSE essaye de sortir la tête de l’eau. 18e, le club stéphanois s’est imposé face au FC Annecy ce samedi. Les Verts ne sont plus très loin de sortir de la zone de relégation. Mais il y a quelques années, l’ASSE allait bien mieux. Et avant de connaître ce fiasco total, un autre entraîneur aurait pu débarquer dans le Forez pour succéder à Christophe Galtier.

Franck Dury a failli succéder à Christophe Galtier

« J'ai discuté avec Lille et j'ai eu des contacts avec Saint-Étienne et Wolfsburg. En 2017, j'ai aussi eu la possibilité d'aller à Bruges pour succéder à Michel Preud'homme. J'ai dit non et je pense que j'ai fait une erreur » a ainsi avoué Franck Dury dans les colonnes de La DH des Sports .

7 entraîneurs en l’espace de 6 ans