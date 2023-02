Vente ASSE : L'énorme coup de pression

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE ne cesse de faire parler et de connaître des rebondissements. Et alors que Blockapital a annoncé une levée de fonds de 100M€ pour racheter un club français, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, en profite en parallèle pour mettre la pression sur Bernard Caïzzo et Roland Romeyer.

La vente de l'AS Saint-Etienne est un sujet récurrent ces dernières années. Mais alors que plusieurs rumeurs ont circulé ces derniers mois, aucun projet de rachat n'a abouti jusque-là. Une situation qui agace les fans des l'ASSE, mais l'espoir pourrait venir de Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels, qui a fait une levée de fonds de 100M€ pour racheter « un club de football historique français . »

L’ASSE le menace, il craque en direct https://t.co/OircYwgFWf pic.twitter.com/d4chvI2kKb — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Une levée de fonds à 100M€ pour l'ASSE ?

« Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet. Ce club a une riche histoire et une grande tradition dans le football français, avec une forte base de fans fidèles. Il a également un potentiel de croissance considérable grâce à ses installations, son infrastructure et son personnel déjà en place. En tant qu’investisseur, vous bénéficierez de la forte visibilité du club ainsi que de la possibilité de rentabiliser votre investissement à long terme grâce à la croissance du club. Vous serez également en mesure de participer à la stratégie et à la direction du club, ce qui vous permettra de participer activement à son succès. Rejoignez-nous pour l’achat de ce club de football historique et devenez partie intégrante de l’avenir du football français. Ce dossier est confidentiel et nous ne pouvons pas révéler le nom du club, mais nous sommes prêts à discuter de nos opportunités d’investissement avec vous en privé », explique le fonds d'investissement sur son site officiel.

Le maire de Saint-Etienne met la pression