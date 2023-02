Après le marabout, Pogba évite une nouvelle catastrophe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Secoué par l’affaire de tentative d’extorsion de fonds dont il a été victime, Paul Pogba est encore loin d’avoir retrouvé un quotidien normal, l’international français étant toujours en proie à des problèmes physiques l’empêchant de faire ses débuts avec la Juventus. Malgré la situation, le club turinois n’a pas l’intention de lâcher son joueur.

Écarté des terrains depuis la rencontre opposant Manchester United à Liverpool (4-0) avec Manchester United le 19 avril 2022, Paul Pogba espère voir le bout du tunnel au plus vite. Après son forfait à la Coupe du monde, le milieu français a repris le chemin de l’entraînement au début du mois de janvier, avant d’être victime d’une petite rechute repoussant, encore, son retour. A la Juventus, on commence ainsi à perdre patience alors que Pogba dispose d’un salaire avoisinant 10M€ par an.

Pogba au cœur des rumeurs

Les rumeurs sont donc nombreuses au sujet de Paul Pogba, qui pourrait être poussé vers la sortie en fin de saison. Alors que le club turinois a été pénalisé d’un retrait de 15 points en Serie A par la justice sportive italienne à cause de fraudes comptables lors de transferts de joueurs, certains avancent même l’hypothèse d’une rupture de contrat après la saison blanche du champion du monde 2018. Des rumeurs fermement démenties par la Vieille Dame .

Pogba vers la sortie ? Sa décision est prise https://t.co/3Yr0hDWrIa pic.twitter.com/TW3ohrbsBY — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

La Juve dément un départ de Pogba

Relayée par le journaliste Fabrizio Romano, la Juventus dément les rumeurs faisant état de son intention de résilier le bail de Paul Pogba. Cette éventualité ne serait absolument pas à l’ordre du jour selon la formation italienne, attendant avec impatience le retour du joueur. Une mise au point qui permet à Paul Pogba de souffler, ce dernier ayant déjà été secoué par l’affaire de tentative d’extorsion de fonds menée par plusieurs de ses proches, au cours de laquelle le footballeur avait notamment été accusé d’avoir eu recours à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé.