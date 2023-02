«10 chiens de la casse et une vedette», il tacle le PSG pour Lionel Messi

La rédaction

Ces derniers temps, le PSG a connu les absences de Neymar et de Kylian Mbappé. Deux éléments majeurs du club, qui en étant blessés, laissent la vedette à Lionel Messi. Le septuple ballon d’or possède donc davantage de responsabilités dans le jeu, alors que Christophe Galtier a déclaré vouloir faire que son équipe « joue pour » l’Argentin. Des propos qui ont agacé Daniel Riolo.

Le PSG doit-il dépendre de Lionel Messi ? Ce n’était pas en tout cas le projet du club parisien l’été dernier, les dirigeants annonçaient implicitement moins vouloir dépendre de ses stars. Selon l’éditorialiste Daniel Riolo, présent dans l’After Foot , l’équipe dirigée par Christophe Galtier fait tout le contraire. C'est d'ailleurs après la victoire face à Toulouse samedi dernier (victoire grâce à un but de Lionel Messi), que l'entraîneur du PSG avait clairement assumer tout mettre en oeuvre pour que l'équipe joue pour Lionel Messi.

« Où est ton travail ' » Quand Riolo interpelle Galtier

Daniel Riolo déclare : « Que ce soit sur ce match là (Toulouse) ou sur un autre, si tout ton travail depuis six mois ça consiste à faire en sorte que quand arrive un match de championnat contre une équipe moyenne de L1, tu ne puisses jouer tactiquement qu'avec l'idée que 10 joueurs sont au service d'une vedette, mais qu'est-ce que t'as fait ? Où est ton travail ? Quels sont les circuits de passes, ta tactique ? » .

Le PSG semblable à l’Argentine de Maradona ?