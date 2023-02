Avant le PSG, QSI a tenté sa chance avec un club mythique

Thomas Bourseau

QSI avait le rêve de racheter Manchester United et cultiverait toujours ce désir à ce jour. En 2011, avant d’investir au PSG, les Qataris auraient tenté leur chance avec Manchester United, en vain. Et il se pourrait que les Red Devils jouent un sale tour à QSI.

En 2011, le PSG s’est vu donner une chance de retrouver l’élite du football français puis européen comme ce fut le cas dans les années 90. En effet, QSI a débarqué au Paris Saint-Germain pour remettre le club français sur la carte. Et après une décennie aux commandes du PSG, le Qatar Sports Investments est plus que jamais un prétendant au titre suprême qu’est la Ligue des champions.

La famille Glazer a recalé l’offre de QSI en 2011

Cependant, l’histoire aurait pu être bien différente. À en croire les informations communiquées par The Daily Mail, la famille royale du Qatar et celui qui est à présent l’émir Al-Thani aurait tenté un coup à Manchester United. Une offre de rachat d’1,1Md€ aurait été soumise à la famille Glazer qui a balayé d’un revers de main l’offre en question.

Le rêve Manchester United sur le point de s’envoler pour QSI ?