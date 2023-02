Un coup en or bouclé sur le mercato, l’OM a tout planifié

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a frappé fort sur le mercato avec notamment le recrutement d’Azzedine Ounahi, l’une des révélations de la dernière Coupe du monde, en provenance d’Angers pour seulement 10M€ bonus compris. Un joueur ayant rapidement tapé dans l’oeil de Pablo Longoria, qui n’a rien lâché pour parvenir à ses fins.

Son transfert paraissait inéluctable après sa Coupe du monde avec le Maroc, et Azzedine Ounahi avait le choix pour son avenir. Alors que son nom a circulé aux quatre coins de l’Europe à la fin de la compétition au Qatar, l’ancien milieu du SCO Angers a rejoint l’OM. Une très belle opération sportive pour le club phocéen, mais également financière comme vous l’expliquait le10sport.com. Alors que des offres supérieures à 15M€ avaient été formulées à Angers, l’OM a doublé tout le monde pour 10M€ bonus compris, pouvant compter sur un Ounahi déterminé à l’idée de découvrir le Vélodrome. Un gros coup signé Pablo Longoria.

Longoria travaillait sur le dossier Ounahi depuis plusieurs mois

Comme l’explique La Provence , Pablo Longoria a rapidement flairé le bon coup avec Azzedine Ounahi et a mis en place un plan s'étalant sur plusieurs mois pour espérer boucler le dossier. Comme souvent avec les joueurs qui lui ont tapé dans l’oeil, le président phocéen est allé féliciter l’international marocain après une rencontre entre l’OM et Angers au cours de laquelle le futur joueur olympien s’était illustré. Une première approche ayant pour but de débuter doucement les hostilités, avant une offensive plus directe quelques mois plus tard, afin de lui signifier son intérêt.

« Pendant la coupe du monde, j’ai eu une longue conversation avec le président »