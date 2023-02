L’OM fait un gros coup, il est «un peu surpris»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet hiver, l’Olympique de Marseille est parvenu à doubler la concurrence pour le transfert d’Azzedine Ounahi. L’international marocain sort d’une grande Coupe du monde et doit désormais confirmer après son départ du SCO Angers. Un transfert qui a d’ailleurs surpris Nasser Larguet, qui connaît bien le milieu de terrain.

Au sortir d’une grande Coupe du monde, Azzedine Ounahi a quitté Angers pour rejoindre l’OM. Un gros coup réalisé par Pablo Longoria, déboursant 10M€ bonus compris alors que des offres supérieures avaient été formulées au SCO comme vous l’avait indiqué le10sport.com. L’OM a pu compter sur la détermination d’Azzedine Ounahi dans ce dossier, un transfert qui a néanmoins surpris certains observateurs.



« Son transfert m'a un peu surpris »

C’est notamment le cas de Nasser Larguet. L’ancien directeur du centre de formation de l’OM connaît bien Azzedine Ounahi pour l’avoir intégré à l’Académie Mohammed VI, le centre de formation du football marocain, alors qu’il en étant le directeur technique. « Son transfert m'a un peu surpris. Je pensais qu'il allait peut-être continuer au SCO ou dans un autre club pour confirmer sa coupe du monde », confie Larguet dans La Provence.

« Son caractère et sa personnalité lui permettent de se sentir capable de relever ce défi »