Le PSG est accusé pour Mbappé, il hallucine

Arthur Montagne

Blessé contre Montpellier, Kylian Mbappé va manquer environ trois semaines de compétition au total, et sera donc absent contre le Bayern Munich en Ligue des champions. La gestion du PSG avec sa star est notamment pointée du doigt puisque l’attaquant français a enchaîné juste après la Coupe du monde. Mais Pierre Ménès trouve ces accusations injustes.

Ce que tout le monde craignait à Paris est arrivé. Kylian Mbappé est sorti sur blessure à l'occasion du match contre Montpellier en Ligue 1 et manquera au total trois semaines de compétition, y compris donc le choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Une blessure pour laquelle le PSG a été pointé du doigt notamment à cause de sa gestion. Mais cela agace Pierre Ménès.

«Accuser encore une fois le PSG dans cette histoire est très injuste»

« Sa blessure à la cuisse vient d'un mauvais coup de Leroy qui a fait que sa jambe s'est tordue. C'est plus un accident de jeu que de la fatigue accumulée. Il y avait peut-être une fatigue musculaire, mais franchement, quelle est la bonne solution ? Coupe après la Coupe de Monde ? Revenir pour deux matchs et couper pendant dix jours, comme il l'a fait ? À chaque fois qu'il y a des blessés en France, on cherche des raisons et des coupables. On ne peut pas savoir. Et accuser encore une fois le PSG dans cette histoire est très injuste », explique le journaliste dans une vidéo YouTube .

«Les trois joueurs de devant ne sortent jamais»