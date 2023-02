Il est «sous pression» depuis un moment au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Entraîneur du PSG depuis le début de saison, Christophe Galtier s’apprête à vivre le mois le plus « excitant » de sa carrière comme il explique. Pour autant, le technicien français n’a pas plus la pression avant d’affronter l’OM et le Bayern Munich, il l’a depuis la signature de son contrat.

Après avoir entraîné l’ASSE, le LOSC et plus récemment l’OGC Nice, c’est au PSG que Christophe Galtier officie. Le technicien français le sait pertinemment : il s’agit du plus grand défi de sa carrière. Champion de France avec Lille en 2021, Galtier avait bluffé tout le monde, y compris le PSG qu’il avait devancé. Un coup de maître qui a forcément pesé dans la décision des dirigeants parisiens de le nommer l’été dernier.

Un mois de février infernal pour le PSG

Si les débuts de Christophe Galtier avec le PSG sont bons, il y a toujours à redire, notamment au niveau de la manière. Et comme tous ses prédécesseurs, Galtier sera jugé sur ce mois de février (et plus si tout se passe bien) où le calendrier s’annonce infernal. En championnat, en Coupe de France mais surtout en Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG jouera sa saison. Un mois plus que rythmé que Christophe Galtier juge comme le plus « excitant » de sa carrière.

PSG : Grande nouvelle pour Neymar, l’OM peut trembler https://t.co/mjl8zqMxon pic.twitter.com/UrhsMmVaN6 — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Vous êtes sous pression à partir du moment où vous avez signé»