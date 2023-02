Le PSG doit gérer une nouvelle galère avec la justice

Thibault Morlain

Depuis quelques mois maintenant, le PSG voit les affaires judiciaires se multiplier. Et Nasser Al-Khelaïfi se retrouve personnellement impliqué dans certaines affaires. Le président parisien doit lui aussi gérer ses problèmes avec la justice française et cela ne s’arrange pas. En effet, ce mardi, une nouvelle affaire a été révélée mettant à nouveau Al-Khelaïfi dans de beaux draps.

Le climat est loin d’être serein au PSG. D’un point de vue sportif, le jeu proposé par le club de la capitale ne convainc et pour ne rien arranger, le club de la capitale se retrouve mêlé à différentes affaires judiciaires. Voilà des problèmes dont le PSG se serait bien passé, de même que son président, Nasser Al-Khelaïfi. En effet, lui aussi est impliqué personnellement dans certaines affaires. Et une nouvelle vient d’être révélée ce mardi par L’Equipe .

Coup de gueule, Kylian Mbappé remonté contre le PSG ? https://t.co/sK6KH6ZCIF pic.twitter.com/IzaOm98Xel — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Une plainte pour travail dissimulé

Comme l’annonce le quotidien sportif, une plainte a été déposée à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pour « travail dissimulé ». « Sur plainte reçue le 13 décembre 2022, une enquête a été ouverte le 16 janvier 2023 du chef de travail dissimulé », a expliqué le parquet de Paris. Le plaignant se nomme Hicham Bouajila et est l’ancien conseiller de Nasser Al-Khelaïfi. Quel est alors le problème ? « La plainte déposée a été jugée suffisamment sérieuse pour qu'une enquête préliminaire soit ouverte. Et les documents produits étayent, à nos yeux, la commission de l'infraction, par l'intermédiaire d'une fraude dans le montage juridique de cette relation de travail. Les pièces du dossier révèlent que M. Bouajila a été au service du PSG et de son président durant de nombreuses années et que sa rémunération sporadique et irrégulière a été portée par une académie de tennis (dénommée Smash) basée à Doha et avec laquelle il n'a jamais eu aucun lien. Mon client n'a, par ailleurs, jamais pratiqué cette discipline », annonce Me Bertrand Repolt, l'avocat d'Hicham Bouajila.

« Des individus totalement fallacieux qui font commerce de la désinformation »