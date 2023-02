Le PSG à la ramasse sur le mercato, le Qatar intervient

La rédaction

Le mercato hivernal du côté du PSG ne s'est pas passé comme espéré. Sous le coup du fair-play financier, Luis Campos a dû jouer malin pour tenter de faire des gros coups. Et le mercato a été très calme puisque le PSG n'a recruté aucun joueur lors de cette fenêtre estivale. Le Qatar, par l'intermédiaire de Nasser al-Khelaïfi, a même dû intervenir dans un transfert.

Avec deux départs de cadres comme Keylor Navas et Pablo Sarabia, le PSG a fait ce qu'il voulait faire, économiser des salaires pour réduire sa masse salariale déjà conséquente, puisque c'est la première d'Europe avec 724M€. Malgré les rumeurs menant à Rayan Cherki, Malcom ou encore Hakim Ziyech, aucun joueur n'a rejoint les rangs parisien cet hiver. Mais selon RMC Sport , il s'est quand même passé beaucoup de choses en coulisses.

Skriniar a dit oui

Parmi les principales préoccupations du club parisien, le renforcement de la défense. Presnel Kimpembe blessé, Sergio Ramos aussi, Marquinhos plus aussi serein qu'avant, le PSG encaisse également trop de buts et donne souvent l'impression d'une friabilité. Christophe Galtier l'a bien vu et déjà cet été, le PSG voulait faire venir le Slovaque contre 50M€. Mais il s'était heurté à un refus de l'Inter Milan. Le Slovaque a tout de même dit oui au PSG cet été, pour rejoindre le club de la capitale en juin 2023, à la fin de son contrat. Et la nouvelle tentative de Paris pour faire venir dès cet hiver Milan Skriniar n'a donc pas porté ses fruits.

Nasser al-Khelaïfi tente en personne