L’OM se rate, ça chauffe en interne

Axel Cornic

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’OGC Nice (1-3), lors de la 22e journée de Ligue 1, est un coup dur. L’écart avec le Paris Saint-Germain s’est agrandi, mais l’OM a surtout vu le RC Lens revenir à hauteur, avec l’AS Monaco qui presse juste derrière. Un échec cuisant que nombreux attribuent aux choix et à la tactique d’Igor Tudor.

L’enthousiasme grandissait à Marseille ces derniers jours, avec un OM toujours plus dauphin du PSG et peut-être même prêt à le doubler au moindre faux pas. Mais l’OGC Nice est venu jouer les trouble-fêtes et la défaite de ce dimanche ne semble pas du tout être passée auprès des supporters marseillais.

Une défaite qui douche les espoirs de l’OM

Dès la fin de la rencontre, des hashtags assez évocateurs ont fleuri sur les réseaux sociaux, réclamant clairement le départ d’Igor Tudor. Une situation surprenante, puisque le Croate semblait avoir fait taire les sifflets du début de saison et était unanimement salué par les observateurs ainsi que par les suiveurs de l’OM.

« Je pense que la défaite est pour moi »

« C’était un match difficile contre un adversaire avec des joueurs importants et qui est sur une bonne dynamique. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont poussé, ont créé et ont montré de la volonté » a expliqué Tudor, tout de suite après la défaite de l’OM. « Je pense que la défaite est pour moi. On n’était pas assez bien aujourd’hui. C’est normal qu’on prenne des buts car notre façon de jouer implique qu’on concède des occasions ».

Des premiers doutes sur Tudor ?