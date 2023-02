L’OM se rate, il fait son mea-culpa

Arnaud De Kanel

L'OM jouait gros ce dimanche soir au Vélodrome. Les Olympiens avaient l'occasion de revenir à 5 points du PSG et de distancer le RC Lens au classement. Igor Tudor a fait des choix forts en relançant Dimitri Payet par exemple, mais ça n'a pas payé. L'entraineur de l'OM plaide coupable et assume la défaite.

Le Vélodrome avait sorti son plus beau costume pour recevoir le voisin niçois. Pleine à craquer, l'enceinte située sur le boulevard Michelet est entrée en éruption pour soutenir ses onze artistes. Igor Tudor avait choisi de titulariser Vitinha, Dimitri Payet et Cengiz Under devant, au détriment d'Alexis Sanchez et de Ruslan Malinvoskyi, pourtant en jambes depuis quelques matchs. Choix surprenant également, celui de mettre Jordan Veretout, si indispensable ces derniers temps, sur le banc. L'OM a perdu tout équilibre et a chuté face à l'OGC Nice de Didier Digard. Après la rencontre, Igor Tudor a reconnu qu'il avait fait les mauvais choix.

«La défaite est pour moi»

« C’était un match difficile contre un adversaire avec des joueurs importants et qui est sur une bonne dynamique. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont poussé, ont créé et ont montré de la volonté. Je pense que la défaite est pour moi. On n’était pas assez bien aujourd’hui. C’est normal qu’on prenne des buts car notre façon de jouer implique qu’on concède des occasions. Mais pour moi, je ne crois pas qu'on ait concédé d'occasions assez pour prendre trois buts », a relevé le Croate.

«Il faut tourner la page»