Il humilie l'OM sur les réseaux sociaux

Arthur Montagne

Dimanche soir, l'OM s'est incliné au Vélodrome contre l'OGC Nice (1-3) et laisse filer le PSG, mais voit surtout revenir l'AS Monaco qui enchaîne les victoires. Après le match, Jean-Clair Todibo, excellent dans l'arrière-garde des Aiglons, n'a pas manqué de chambrer les Marseillais, climatisés au Vélodrome.

La belle série de l'OM a pris fin dimanche contre l'OGC Nice. Déchaînés depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc, les Aiglons confirment leur regain de forme en s'imposant dans un stade Vélodrome médusé grâce à des buts de Sofiane Diop, Gaëtan Laborde et Bilal Brahimi (3-1).

«Ambiance climatique»

L'occasion pour Jean-Clair Todibo de chambrer l'OM. Sur Instagram , le défenseur de l'OGC Nice a publié une photo de lui au Vélodrome, en s'amusant face une « ambiance climatique » dans l'enceinte marseillaise, clairement refroidie par les Niçois. Et Mattéo Guendouzi ne cachait pas quant à lui ses regrets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Clair Todibo (@jctodibo)

Les regrets de Guendouzi