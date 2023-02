«Inadmissible», il dézingue un joueur de l’OM

Arthur Montagne

Auteur d'un match compliqué contre l'OGC Nice, Leonardo Balerdi confirme qu'il est le point faible de la défense marseillaise. D'ailleurs, Thierry Henry a analysé le but de Bilal Brahimi dimanche soir et pointe clairement du doigt la responsabilité du défenseur argentin sur cette action.

Depuis le début de saison, la défense de l'OM fait forte impression, notamment sous l'impulsion d'un Chancel Mbemba qui s'est imposé comme un patron avec Samuel Gigot, lui aussi plutôt convaincant. Néanmoins, alors qu'Eric Bailly enchaîne les blessures, Leonardo Balerdi peine à convaincre, à l'image de sa prestation contre l'OGC Nice dimanche soir. Au micro de Prime Video , Thierry Henry pointe d'ailleurs du doigt la responsabilité de l'Argentin sur le troisième but des Aiglons signé Bilal Brahimi.

«Si tu te positionnes comme ça…»

« J’ai jamais vu quelqu’un ouvrir le chemin du but quand un mec arrive en face-à-face devant toi ! […] Sur le moment, je vois qu’il (Brahimi, ndlr) enroule sa frappe. Mais je me dis, il enroule à quel moment puisque je vois que la balle n’a jamais contourné le défenseur ? Si tu te positionnes comme ça… Pour moi, c’est inadmissible ce qu’il fait ! Tu dois défendre ta balle et ton but », lance l'ex attaquant de l'équipe de France avant de poursuivre.

«En fait, il sait qu’il (Brahimi) est gaucher'»