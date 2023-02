La recrue star de l’OM pose déjà un gros casse-tête

Thibault Morlain

Cet hiver, l’OM a sorti le chéquier et s’est offert la recrue la plus chère de son histoire. En effet, Vitinha est arrivé en provenance de Braga, moyennant 32M€. On attend maintenant de voir ce que le Portugais donnera sur le terrain. Reste encore à déterminer quand Vitinha fera ses grands débuts avec l’OM.

Avec le départ de Bamba Dieng, le recrutement d’un buteur était vital pour l’OM afin de venir épauler Alexis Sanchez. Plusieurs profils ont été étudiés, mais c’est finalement Vitinha qui a été recruté par Pablo Longoria. Un transfert qui fait déjà l’histoire du club phocéen puisque le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l’OM : 32M€. Forcément, avec ce statut, Vitinha va avoir une énorme pression et il devra alors répondre sur le terrain.

Il marche sur les traces de Mbappé, l’OM tente de le recruter https://t.co/2MzyRcgvzU pic.twitter.com/jrzIndfph3 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Vitinha titulaire ou non ?

Ce dimanche, l'OM affronte l’OGC Nice et Vitinha est dans le groupe d’Igor Tudor. Mais voilà qu’un gros casse-tête se poserait déjà avec le Portugais. En effet, selon les informations de RMC , la question serait actuellement de savoir s’il faut le mettre ou non titulaire. La réflexion serait en cours depuis ces dernières heures du côté de l’OM alors que cela permettrait à Alexis Sanchez de se reposer un peu à quelques jours d’un choc face au PSG en Coupe de France.

« Je vais travailler pour être prêt »