«Étourdis» : Cette recrue choque déjà l'OM

La rédaction

C'est l'une des grandes inconnues du mercato. Vitinha, attaquant portugais de 22 ans est arrivé lors du mercato hivernal à l'OM. S'il a marqué 1 but toutes les 141 minutes avec le SC Braga cette saison, pourra-t-il faire au moins aussi bien avec l'Olympique de Marseille ? La deuxième partie de saison le montrera, mais en tout cas, son talent de buteur a déjà choqué du monde à l'entraînement.

Les débuts d'Azzedine Ounahi à Marseille ont été tonitruants avec ce but incroyable face à Nantes (2-0). Vitinha ne faisait pas partie du groupe olympien mais à quand même pu toucher le ballon lors de l'entraînement qu'il a effectué à la Commanderie, pendant que ses coéquipiers étaient à Nantes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas passé inaperçu.

La recrue la plus chère de l'histoire de l'OM

Le néo-marseillais est arrivée à Marseille en provenance de Braga pour 32M€, faisant de lui la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Un investissement logique, selon Pablo Longoria qui était en conférence de presse jeudi : « Vito a marqué cette saison un but toutes les 141 minutes. Il a de bonnes stats, de la vitesse mais on parle aussi du projet. Il a moins de 25 ans. Vito, c’est un attaquant spécial pour sa capacité d’être un buteur. Il s’adapte à toutes les compétitions, le championnat portugais mais aussi la coupe d’Europe. On le suit depuis le début de la saison. »

Un gros problème est révélé à l’OM https://t.co/jPU4Y247Mb pic.twitter.com/soeJ7B0KTd — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Des témoins étourdis