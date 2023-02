Amoureux de l’OM, il fait une grande annonce mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien buteur iconique de l’OM entre 2010 et 2015, où il a connu des hauts et des bas, André-Pierre Gignac n’a jamais caché son attachement très particulier au club phocéen où l’hypothèse d’un retour a même parfois été évoquée. Mais l’international français vient d’annoncer sa prolongation avec les Tigres, et terminera donc sa carrière au Mexique.

Ce n’est pas un secret, André-Pierre Gignac (37 ans) a gardé une affection toute particulière pour l’OM dont il a porté les couleurs durant cinq saisons avant de s’envoler libre pour le Mexique en 2015. Devenu une véritable légende chez les Tigres de Monterrey, l’ex-international français (36 sélections, 7 buts) n’a jamais perdu une occasion ces dernières années de clamer son amour pour l’OM depuis son nouveau point de chute en Amérique.

« L’OM, c’est la passion »

En décembre dernier notamment, juste avant la demi-finale de Coupe du Monde entre l’équipe de France et le Maroc, André-Pierre Gignac en avait profité pour déclarer une nouvelle fois sa flamme à l’OM au micro de Fox Sports : « Nous n’avons pas autant d’argent que Paris. La philosophie de l’Olympique de Marseille, c’est la passion. C’est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Champions League. Le PSG , avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la Champions League, et on ne lui donne pas », avait lâché Gignac. Mais malheureusement pour les fans de l’OM qui en rêvaient, il ne reviendra pas au Vélodrome.

Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución @TigresOficial pic.twitter.com/FSew82Qyyd — Gignac Andre-pierre (@10APG) February 3, 2023

Gignac va finir aux Tigres