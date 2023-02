«Très bonne opération», il analyse la dernière folie de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur

L’OM a frappé fort mardi soir, dans les dernières heures du mercato hivernal, en bouclant le recrutement de Vitinha. Le buteur portugais, attiré en provenance de Braga pour 32M€, est devenu la recrue la plus onéreuse de l’histoire du club phocéen. Certains y voient un craquage, mais Rolland Courbis estime que ce transfert est très bien pensé de la part de l’OM.

En quête d’un nouveau renfort en attaque et après avoir tenté sa chance avec Terem Moffi (finalement transféré de Lorient à Nice), l’OM a jeté son dévolu sur Vitinha, le buteur de Braga, qui est arrivé pour 32M€. Un transfert très onéreux pour le club phocéen, et qui devient même le record historique devant Dimitri Payet, rapatrié pour 30M€ en janvier 2017 par l’OM. Mais Rolland Courbis, interrogé par Foot Marseille , explique en quoi l’opération Vitinha est intelligente de la part de l’OM.

« Plus intéressant qu’une majorité de transferts »

« On ne fait que parler du montant par rapport à ce transfert, en disant que c'est le record de l'histoire du club, on se demande comment l'OM a pu débourser une telle somme. Moi, je dis qu'au contraire, c'est une très bonne opération, même financière. C'est un joueur qui a seulement 23 ans, qui ne va pas percevoir un gros salaire et les paiements sont étalés sur la durée de son contrat. Si en plus, on y ajoute une possible plus-value à la revente, ça devient plus intéressant qu'une bonne majorité de transferts », estime l’ancien entraîneur de l’OM.

« Il va peut-être moins peser financièrement que d’autres »