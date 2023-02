Il souffle un nom à l’oreille de l’OM pour un énorme pari

Thibault Morlain

A la recherche d'un avant-centre à l’occasion de ce mercato hivernal, l’OM a sorti le chéquier afin de recruter Vitinha. Joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen, le Portugais est arrivé en provenance de Braga. Ce n’était toutefois pas la seule option de l’OM en attaque. Il y a également eu Terem Moffi ainsi que Sekou Koita, une piste initiée par Jean-Pierre Papin. Mais pour ce dernier, Pablo Longoria n’a pas voulu prendre un gros risque. Explications.

L’OM a donc profité de ce mercato hivernal pour se renforcer et Pablo Longoria a frappé fort avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi ainsi que Vitinha. Ce dernier, arrivé de Braga pour 32M€, sera-t-il enfin le « grantatakan » recherché par les Phocéens depuis plusieurs années maintenant ? Recruter un buteur était une priorité pour l’OM cet hiver alors qu’Alexis Sanchez était esseulé sur le front de l’attaque. Vitinha a donc posé ses valises sur la Canebière, où d’autres noms ont circulé.

« Je l’adore »

Du côté de l’OM, on était notamment sous le charme d’un certain Sekou Koita. Selon les informations de L’Equipe , c’est d’ailleurs Jean-Pierre Papin qui a soufflé le nom de l’attaquant de Salzbourg à Pablo Longoria. Le nouveau conseiller du président de l’OM n’aura donc pas tardé à se mettre en action. Un joueur que Longoria connaissait d’ailleurs déjà. « Je le connais, je l'adore aussi », aurait-il lâché. Le fait est qu’aujourd’hui Koita n’a pas rejoint l’effectif d’Igor Tudor et pour cause…

L’OM veut des « joueurs opérationnels »