Une polémique éclate, il réclame une sanction pour l’OM

L'OM a remporté une nouvelle victoire en Ligue 1, sur la pelouse du FC Nantes. Si Antoine Kombouaré a reconnu la supériorité du club marseillais sur cette rencontre, il a pesté contre certaines décisions arbitrales, notamment en ce qui concerne les arrêts de jeu. Selon lui, l'arbitre aurait dû prolonger, un peu plus, la rencontre, notamment après le comportement de l'OM.

L'OM est inarrêtable en championnat. Le club marseillais n'a plus connu la défaite depuis le 22 octobre et ce n'est pas le FC Nantes, qui mettra fin à cette série. Les hommes d'Igor Tudor l'ont emporté à la Beaujoire, grâce à un but contre son camp de Joao Victor, mais aussi d'Azzedine Ounahi. Présent en conférence de presse après la rencontre, Antoine Kombouaré a loué les qualités de cette équipe marseillaise. Mais le technicien s'est montré très critique envers l'arbitre, qui, selon lui, aurait dû se montrer plus sévère avec les joueurs de l'OM.

« Il faut pénaliser cela »

« J’ai parlé à l’arbitre pour lui dire que je ne comprenais pas. Il l’a reconnu, mais apparemment ce ne sont pas les arbitres qui donnent les minutes de temps additionnel… Mais j’ai été très surpris, et en même temps déçu. On a vu ce qui s’est passé à la Coupe du monde. Ils avaient dit qu’ils feraient quelque chose à ce niveau-là. Même à 20-25 minutes de la fin, Marseille a commencé à gagner du temps, avec le gardien, les joueurs au sol… Ils ont cette expérience mais il faut pénaliser cela. C’est le rôle des arbitres de donner plus de temps pour le jeu. Il faut pénaliser les équipes qui gagnent du temps » a déclaré l'entraîneur du FC Nantes dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Il faut faire attention »