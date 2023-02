Mercato : L’OM craque et va peut-être le regretter

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour boucler son mercato hivernal plus que fringuant, l’OM a bouclé le transfert de Vitinha pour 32M€, un record. Mais dans la grande histoire du club olympien, les cinq plus gros transferts n’ont jamais permis à Marseille de renflouer ses caisses. De Lucho Gonzalez à Kevin Strootman, le club olympien a perdu beaucoup d’argent.

L’OM a cassé sa tirelire en cette fin de mercato hivernal ! Pablo Longoria a enfin trouvé son numéro 9 tant recherché : Vitinha. Le club olympien s’est offert les services de l’attaquant portugais pour un montant avoisinant les 32M€, soit le transfert le plus élevé de l’histoire de l’OM. Vitinha dépasse donc Dimitri Payet, revenu à Marseille en 2017 pour 30M€. 3ème de Ligue 1 et toujours en course pour remporter en titre, l’OM se donne les moyens de briller. Mais investir autant, ce n’est pas un gage de réussite, surtout sur le plan financier.

Avec Gerson, l’OM a manqué le coche

Payet en est un exemple. Vendu pour 15M€ en 2015, racheté pour le double un an et demi plus tard. Sur le terrain, le capitaine de l’OM a fait ce qu’on attendait de lui mais Marseille a dû faire des efforts. Pareil pour Gerson. Arrivé en 2021 pour un montant avoisinant les 20M€, l’international brésilien n’a pas eu le temps de permettre à Flamengo de décrocher tous les bonus inclus dans le transfert. L’OM a donc récupéré sa part du gâteau, un moindre mal, mais l’idée était de faire du profit. Encore loupé.

Strootman, le gouffre financier

Les deux autres plus gros transferts de l’histoire de l’OM ont eux aussi eu des répercussions économiques sur le club. Lucho Gonzalez, idole du Vélodrome pendant une saison, a connu un deuxième exercice plus compliqué avant de quitter l’OM… gratuitement. L’Argentin avait été acheté 20M€, un record à l’époque. Mais on est encore loin du gouffre financier créé par Kevin Strootman. Hormis un gros match contre Monaco pour ses débuts, l’international néerlandais n’a jamais rien montré avec l’OM. Recruté pour 25M€, Strootman plombe encore les caisses marseillaises, lui qui sera en fin de contrat l’été prochain. Rien ne dit que Vitinha aura une trajectoire similaire mais l’histoire prouve que payer cher est loin d’assurer un retour sur investissement. Qu’il soit sportif ou financier !