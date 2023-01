Une saga prend fin à l’OM, Payet sort du silence

La rédaction

Alors que l’attaquant sénégalais Bamba Dieng a enfin rejoint Lorient, l’un de ses désormais ex-coéquipier à l’OM en a profité pour lui laisser un message touchant. Il s’agit de Dimitri Payet, grand nom de l'effectif phocéen, qui a tenu sur Instagram à souhaiter bonne chance à Bamba Dieng pour la suite.

Une nouvelle aventure en France va débuter pour Bamba Dieng. L’attaquant de 22 ans a été officialisé du côté de Lorient ce samedi. Si son désormais ancien club, l’OM s’active pour pouvoir recruter un nouvel attaquant, Dimitri Payet lui, a salué Bamba Dieng sur le réseau social Instagram , par le biais d’un message rempli de bienveillance.

«Je te souhaite le meilleur»

Sur son compte Instagram , Dimitri Payet a tenu à faire passer un message à Bamba Dieng après son départ pour Lorient : « Mon petit Bamba, je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure. Ce fut un honneur de jouer derrière toi. J’ai vraiment beaucoup d’estime pour le joueur et l’homme que tu es » . Un beau message donc pour un joueur qui aura toujours tout donné pour l’OM, qui avait recruté Bamba Dieng en 2021 pour 400 000€. Le montant de son transfert vers Lorient est quant à lui, estimé à 7M€, ce qui constitue une belle plus-value pour le club marseillais.

