Il claque la porte de l’OM et sort enfin du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bamba Dieng n'est plus un joueur de l'OM. En difficulté à Marseille, le buteur sénégalais s'est engagé avec Lorient jusqu'en 2025. Agé de 22 ans, l'attaquant sénégalais a fait ses adieux à la formation phocéenne ce dimanche. Le joueur a tenu à remercier sa direction, mais aussi les supporters marseillais.

Lorient a trouvé le remplaçant de Terem Moffi, de plus en plus proche de l'OGC Nice. Les Merlus ont acté l'arrivée de Bamba Dieng, en provenance de l'OM. L'attaquant sénégalais a été présenté au public breton vendredi dernier, juste avant la rencontre face à Rennes. En difficulté à l'OM, Dieng s'est engagé avec Lorient jusqu'en 2025. Mais avant d'ouvrir ce nouveau chapitre, le joueur a fait ses adieux à la formation marseillaise.

💬 Le touchant message de Bamba Dieng 🇸🇳 après son départ à Lorient :#TeamOM pic.twitter.com/H96EZWgjDr — MercatOM (@Mercat_OM) January 29, 2023

« L’histoire ne s’est pas finie comme je l’aurais souhaité mais ainsi va la vie »

« Comme vous le savez désormais une belle page se tourne! Avoir la chance de jouer pour un club comme l’OM a été un vrai privilège pour moi. L’histoire ne s’est certes pas finie comme je l’aurais souhaité mais ainsi va la vie » a-t-il lâché sur Instagram , avant de remercier les personnes, qui ont eu rôle dans son parcours à l'OM.

Bamba Dieng fait ses adieux à l'OM

« Je tiens à remercier Nasser Larguet qui m’a donné la chance d’être recruté et m’avoir lancé avec les pros, de même que Sampaoli pour son accompagnement et sa confiance. Je n’oublierai pas que c’est grâce à ce recrutement que ma carrière a été lancée. Je voulais également remercier et exprimer ma gratitude au staff, aux entraîneurs, à mes précieux co-équipiers qui m’ont accueilli à mes débuts et aidé dans ma progression et surtout soutenu dans les moments plus difficiles » a déclaré Dieng. Le buteur a aussi eu un mot pour les supporters marseillais.

« Marseillais à vie, je vous garde dans mon cœur »