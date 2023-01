Mercato : Ce transfert de l'OM plombé à cause du PSG

Hugo Chirossel

Alors que l’on rentre dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, du mouvement est encore attendu du côté de l’OM. Pablo Longoria souhaiterait recruter un attaquant, mais Terem Moffi, sa priorité, l'aurait recalé. Le président marseillais serait également intéressé par Elye Wahi, mais encore une fois, un problème de taille vient s’immiscer dans ce dossier : le PSG.

Après les départs de Luis Suarez, prêté avec option d’achat à Almeria, et Bamba Dieng, transféré définitivement à Lorient, l’OM n’a plus d’attaquant de métier. Si Alexis Sanchez est utilisé à ce poste depuis le début de la saison, le Chilien aimerait pouvoir évoluer un cran plus bas.

Longoria est à la recherche d’un attaquant

Pablo Longoria est donc à la recherche d’un attaquant d’ici à la fermeture du marché des transferts, qui aura lieu mardi prochain. Le président de l’OM pensait avoir trouvé son bonheur avec Terem Moffi, mais ce dernier a décliné la proposition marseillaise, alors qu’un accord avait été trouvé avec Lorient.

Wahi n’est pas chaud pour rejoindre l’OM