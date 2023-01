Mercato : Transfert surprise à l’OM, un accord est annoncé

Pierrick Levallet

Après Bamba Dieng, le prochain départ de l'OM serait déjà identifié. Le club phocéen travaillerait en effet sur la sortie de Pape Gueye ces dernières heures. Le milieu défensif marseillais pourrait s'envoler en Espagne, du côté du FC Séville. Son départ serait en bonne voie, et un accord a même été annoncé par la presse espagnole.

Ces dernières heures, l’OM a officialisé un accord de principe pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Mais dans le sens des départs, Pablo Longoria devrait également passer à la vitesse supérieure. Après Bamba Dieng, parti au FC Lorient, le président marseillais travaillerait sur d’autres sorties avant la fin du mercato hivernal. Et il serait assez proche d’en boucler une.

Mercato : Un transfert de dernière minute à l’OM https://t.co/ieXMLO5m0w pic.twitter.com/wnSwOlXl3m — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Pape Gueye se rapproche de la sortie

En effet, Mohamed Toubache-Ter, Foot Mercato et RMC Sport ont révélé que le FC Séville en pinçait très sérieusement pour Pape Gueye. Après le transfert avorté de Jeff Reine-Adelaïde, le club andalou aurait décidé de se tourner vers le milieu marseillais. Des négociations avancées ont alors été évoquées entre l’OM et le FC Séville, avec un accord tout proche avec le joueur.

Accord trouvé entre l’OM et le FC Séville ?