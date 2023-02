«Il y a Paris qui dépense des sommes folles…» : l’OM attaque le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la victoire de l’OM sur la pelouse du FC Nantes, Igor Tudor a encore une fois été interrogé sur les chances de titre du club olympien. Le technicien croate est resté fidèle à son discours, il préfère ne pas y penser. Dans le même temps, Tudor a lâché un petit tacle au PSG en faisant référence aux « sommes folles » dépensées.

Nouvelle victoire pour l’OM ! Après le nul concédé à domicile contre l’AS Monaco, Marseille a relancé la machine en s’imposant (0-2) sur la pelouse du FC Nantes. Dans la foulée, le RC Lens s’est incliné à Bollaert face à l’OGC Nice, une défaite fatale pour les Sang et Or puisque l’OM a repris sa place de dauphin du PSG. Devant, Paris garde ses cinq points d’avance après son succès à Montpellier.

L’OM talonne le PSG

Alors que l’OM recevra le PSG le 26 février prochain, les supporters marseillais se mettent à rêver d’un titre de champion, 13 ans après le dernier. Un sujet qu’Igor Tudor, l’entraîneur de l’OM, aborde avec beaucoup de recul, tout en lâchant un petit tacle au PSG.

«Du ish-ish», il enflamme déjà l’OM https://t.co/V1xkRtj7rB pic.twitter.com/44zJMaIY9F — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

«On ne doit pas y penser»