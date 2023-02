«J’étais inquiet», l’OM évite la correctionnelle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En déplacement à Nantes, l’OM a tenu son rang et s’est imposé (0-2). Avec la défaite du RC Lens à domicile, Marseille a enfin repris la deuxième place du championnat et talonne le PSG. Un succès qui aura tout de même mis du temps à se dessiner, Igor Tudor a d’ailleurs confié qu’il était « inquiet » en fin de match.

L’OM a déjà relancé la machine ! Tenu en échec la semaine dernière par l’AS Monaco, Marseille a repris sa marche en avant en s’imposant sur la pelouse du FC Nantes (0-2). Une victoire capitale pour l’OM qui reprend la deuxième place du championnat puisque le RC Lens s’est incliné à domicile contre l’OGC Nice (0-1).

Première grandiose pour Ounahi

Après une première mi-temps assez poussive, l’OM a ouvert le score grâce à un CSC nantais qui faisait suite à un excellent travail de la part de Nuno Tavares. En toute fin de match, Azzedine Ounahi, qui venait d’entrer pour la première fois sous le maillot marseillais, a fait le break de très belle manière. Une belle victoire pour l’OM, même si Igor Tudor a eu le temps de douter dans les dernières minutes.

«On aurait pu marquer 4 ou 5 buts de plus»