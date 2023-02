«C'est ça notre force», l'OM révèle son secret

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, l'OM d'Igor Tudor fait très forte impression. A tel point qu'il peut titiller le PSG dans la course pour le titre en Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Jordan Veretout a dévoilé la recette miracle de l'OM.

Après des débuts compliqués à l'OM, Igor Tudor a très vite redressé la barre. Et aujourd'hui, il fait l'unanimité à Marseille. Alors que l'OM enchaine les très bons résultats, le PSG peut trembler dans la course pour le titre en Ligue 1, n'ayant que cinq points d'avance avant le lancement de la 22ème journée de Ligue 1.

«C'est ça notre force, cette cohésion d'équipe»

Alors que l'OM est dans une très bonne dynamique ces derniers mois, Jordan Veretout a révélé leur secret. Selon ses dires, c'est la force du groupe d'Igor Tudor qui fait la différence.

«On est tous content de se voir le matin»