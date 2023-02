«C’est facile», il raconte son exploit à l’OM

Hugo Chirossel

À peine arrivé à l’OM, Azzedine Ounahi a fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs mercredi soir sur la pelouse du FC Nantes (0-2). Une première qui s’est bien passée pour l’international marocain, puisqu’il a inscrit le deuxième but de son équipe à la suite d’un exploit individuel. Présent en conférence de presse ce jeudi, le milieu de terrain âgé de 22 ans a raconté sa première réalisation avec l’OM.

Azzedine Ounahi ne pouvait pas rêver mieux. Tout juste arrivé à l’OM en provenance d’Angers, l’international marocain a pu jouer un peu plus d’un quart d’heure mercredi soir, lors de la victoire des hommes d’Igor Tudor sur la pelouse du FC Nantes (0-2). Une entrée déterminante, puisqu’il a inscrit le deuxième but de l’OM, son premier sous ses nouvelles couleurs.

Un scénario qui peut faire penser à ses débuts avec le SCO. « À Angers, lors de ma première entrée, pour mon premier match en Ligue 1, je marque. Hier, on a vu un joueur heureux d'être ici, de porter le maillot de l'OM. Je n'avais aucun stress, j'ai profité de mes premiers pas avec l'équipe. Je suis rentré pour prendre du plaisir et aider le groupe », a déclaré Azzedine Ounahi ce jeudi en conférence de presse.

