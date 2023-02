Il arrive à l’OM et fait déjà mieux que Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A peine arrivé à l’OM, Azzedine Ounahi a déjà inscrit son premier but face au FC Nantes après seulement 15 minutes passées sur la pelouse. Il faut dire que l’international marocain a déjà quelques références en Ligue 1, il a notamment un meilleur pourcentage de réussite de dribbles que… Lionel Messi !

Quels débuts pour Azzedine Ounahi ! Recruté par l’OM en fin de semaine dernière, l’international marocain faisait sa première apparition dans le groupe pour le déplacement à Nantes. Remplaçant, Ounahi est entré à 15 minutes de la fin, suffisant pour avoir le temps d’inscrire son premier but avec l’OM. Sur un bon ballon de Jonathan Clauss, l’ancien joueur du SCO a mystifié Andrei Girotto avant de conclure. Des débuts rêvés pour la révélation de la dernière Coupe du monde.

Ounahi frappe d’entrée

« Je suis rentré au bout de deux minutes j’ai marqué. On a assumé, on a eu la maîtrise du ballon. Je suis très content pour ma première. On a bien maîtrisé le ballon, on a bien fini. Je suis très content. Mon arrivée à Marseille ? L’OM produit un jeu que j’aime, je suis un joueur de foot, j’aime avoir la maîtrise du ballon », expliquait Azzedine Ounahi après la rencontre. Déjà conquis par le Marocain, Igor Tudor n’a pas tari d’éloges à son égard : « Il va avoir besoin de temps pour s'adapter, il vient d'un autre club et d'un football différent. Mais il a du talent, on le sait, et on a bien vu sur ce but que c'était un joueur talentueux ».

